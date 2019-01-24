MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Abd'nin Uluslararası Hukuka Tamamen Aykırı Ters Teklif ve Dayatmaları...
1 saat önce
IHAAW143154-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "ABD'nin uluslararası hukuka tamamen aykırı ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa bilinsin ki Ortadoğu'da meydana gelecek durumlar bu günleri mumla aratacaktır" dedi.
IHAAW143154-SIY/24-01-2019
- MHP
Lideri Devlet Bahçeli
, " ABD
'nin uluslararası hukuka tamamen aykırı ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa bilinsin ki Ortadoğu'da meydana gelecek durumlar bu günleri mumla aratacaktır" dedi. 24.01.2019 14: 31: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:37 Kaynak: İHA
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