Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Abd, Ypg/pkk'yı Himaye Altına Almak, Bu Terör Örgütlerini Kürt...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Abd, Ypg/pkk'yı Himaye Altına Almak, Bu Terör Örgütlerini Kürt...

52 dakika önce

IHAAW130804-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "ABD, YPG/PKK'yı himaye altına almak, bu terör örgütlerini Kürt kardeşlerimizin temsilcisi saymak adına karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW130804-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, " ABD, YPG/ PKK'yı himaye altına almak, bu terör örgütlerini Kürt kardeşlerimizin temsilcisi saymak adına karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur" dedi. 17.01.2019 13: 08: 04 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

PKK, Devlet Bahçeli, Politika
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