MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazanmadığımız İfade...
40 dakika önce
MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Adana ve Mersin Büyükşehir belediye başkanlığını kazanmadığımız ifade ediliyor, ancak sonuçlar henüz kesinleşmedi" dedi.
MHP
Lideri Devlet Bahçeli
, "Adana
ve Mersin
Büyükşehir belediye başkanlığını kazanmadığımız ifade ediliyor, ancak sonuçlar henüz kesinleşmedi" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:25 Kaynak: İHA
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