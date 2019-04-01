Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazanmadığımız İfade...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazanmadığımız İfade...

40 dakika önce

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Adana ve Mersin Büyükşehir belediye başkanlığını kazanmadığımız ifade ediliyor, ancak sonuçlar henüz kesinleşmedi" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Adana ve Mersin Büyükşehir belediye başkanlığını kazanmadığımız ifade ediliyor, ancak sonuçlar henüz kesinleşmedi" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:25 Kaynak: İHA

MHP, Mersin, Devlet Bahçeli, Adana, Politika
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