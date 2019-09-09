MHP lideri Devlet Bahçeli, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ü kabul etti
58 dakika önce
MHP lideri Devlet Bahçeli, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ü kabul ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:48 Kaynak: AA
MHP lideri Devlet Bahçeli, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ü kabul ettiği bildirildi.
Adanaspor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp başkanı Akgül makamında ziyaret ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye üzerinde adı yazılı 01 numaralı forma hediye etti.
Bahçeli de Adanaspor'a başarı dileklerini iletti.
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