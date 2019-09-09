Son Dakika Haberleri: MHP lideri Devlet Bahçeli, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ü kabul etti
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ü kabul etti

58 dakika önce

MHP lideri Devlet Bahçeli, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ü kabul ettiği bildirildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ü kabul etti, System.String[]

MHP lideri Devlet Bahçeli, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ü kabul ettiği bildirildi.

Adanaspor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp başkanı Akgül makamında ziyaret ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye üzerinde adı yazılı 01 numaralı forma hediye etti.

Bahçeli de Adanaspor'a başarı dileklerini iletti.

Devlet Bahçeli, Bayram Akgül, Adanaspor, MHP, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:48 Kaynak: AA
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