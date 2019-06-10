MHP lideri Devlet Bahçeli: "Başarının limitleri inancımıza bağlıdır.
7 saat önce
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Başarının limitleri inancımıza bağlıdır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
lideri Devlet Bahçeli
: "Başarının limitleri inancımıza bağlıdır. Hedefi olan, bu hedeflere uygun stratejiler geliştiren, hepsinden de mühimi inanan ve inandığı gibi mücadele eden insanlar, takımlar, hatta toplum ve milletler başarıyı her zaman hak etmişlerdir. Başarı bir son değil, bir süreçtir." - ANKARA
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