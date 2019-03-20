MHP Lideri Devlet Bahçeli Başkan Türel'i Ziyaret Etti
39 dakika önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'i makamında ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından karşılanan Bahçeli, Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırlamaktan büyük şeref duyduğunu dile getiren Başkan Menderes Türel, şunları söyledi: "Zatıalinizin bu ülkenin geleceği, bekası açısından gösterdiği fedakarlık büyük bir devlet adamlığının göstergesidir. Bunu her yerde söylüyoruz. Antalya'da oldukça güzel bir kampanya sürecini yürütüyoruz. Geldiğimiz süreçte sonuçların oldukça umut verici olduğunu görmek, çalışmalarımızın en azından karşılığını almamız açısından bizleri mutlu ediyor. Teşrifinizin de Antalya'daki havayı çok olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Vereceğiniz mesajların son viraja giriyor iken çok ciddi katkı sağlayacağına hiç şüphemiz yok. Tekrar sizi ağırlamaktan büyük bir şeref duyduğumu ifade ediyorum."
Menderes Türel dönemi Antalya'da devam edecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2019 günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinin büyük bir önem arz ettiğini belirterek, "Zatıaliniz ve çalışma arkadaşlarınızın Antalya'da önemli hizmetleri bulunmaktadır. Bu hizmetlerin devamı yine önem arz etmektedir. Teşkilatlarımızın mensupları ile yapacağımız ve sizin çalışmalarınıza destek amaçlı toplantılarımızdan önce zatıalinize başarı dileklerimizi sunmak istedik. Allah yardımcınız olsun. İnşallah tekrar Menderes Türel dönemi Antalya'da devam edecektir" diye konuştu.Başkan Türel ziyaret sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Anadolu Selçuklu
Sultanı Alaaddin Keykubat
'ın oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan ve Antalya Müzesi'nde sergilenen burç kitabesinin tablosunu hediye etti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:59 Kaynak: İHA
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