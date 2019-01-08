Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bazı Gruplar 1 Nisan Sabahı İçin Hazırlık Yapıyorlar.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bazı Gruplar 1 Nisan Sabahı İçin Hazırlık Yapıyorlar.

1 saat önce

IHAAW105836-SIY/08-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bazı gruplar 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW105836-SIY/08-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bazı gruplar 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. Tedbir geliştirmek bize göre zarurettir" dedi. 08.01.2019 10: 58: 36 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

MHP, 1 Nisan, Devlet Bahçeli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Aday Olacağı Konuşulan İdris Naim Şahin'le İlgili Açıklama Geldi: Görüşme Süreci Var Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır Son Dakika! Erdoğan: Kredi Kartı Borçları Ziraat Bankası Aracılığıyla Tek Bir Çatı Altında Toplanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:40:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bazı Gruplar 1 Nisan Sabahı İçin Hazırlık Yapıyorlar.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]