MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bazı Gruplar 1 Nisan Sabahı İçin Hazırlık Yapıyorlar.
1 saat önce
IHAAW105836-SIY/08-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bazı gruplar 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar.
IHAAW105836-SIY/08-01-2019
- MHP
Lideri Devlet Bahçeli
, "Bazı gruplar 1 Nisan
sabahı için hazırlık yapıyorlar. Tedbir geliştirmek bize göre zarurettir" dedi. 08.01.2019 10: 58: 36 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:04 Kaynak: İHA
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