MHP Lideri Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım'ın İstifasına İlişkin, "Eğri Okla Doğru Hedefi Vurma...
21 dakika önce
IHAAW112200-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım'ın istifasına ilişkin, "Eğri okla doğru hedefi vurma hevesindeler.
IHAAW112200-SIY/15-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, Binali Yıldırım
'ın istifasına ilişkin, "Eğri okla doğru hedefi vurma hevesindeler. İstifa etmesine gerek yoktur" dedi. 15.01.2019 11: 22: 00 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
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