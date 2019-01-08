MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bolton Musun Dalton Musun Bilmem Ama Türkiye Ne Yapacağını Senin...

IHAAW111444-SIY/08-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bolton musun dalton musun bilmem ama Türkiye ne yapacağını senin patronlarına mı soracak?

IHAAW111444-SIY/08-01-2019



- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bolton musun dalton musun bilmem ama Türkiye ne yapacağını senin patronlarına mı soracak? Trump'a sesleniyorum; bölücü hainlerin Kürt kökenli kardeşlerimizle en ufak ilgi ve alakaları kesinlikle yoktur" dedi. 08.01.2019 11: 14: 44 TSI

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