Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bolton Musun Dalton Musun Bilmem Ama Türkiye Ne Yapacağını Senin...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Bolton Musun Dalton Musun Bilmem Ama Türkiye Ne Yapacağını Senin...

1 saat önce

IHAAW111444-SIY/08-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bolton musun dalton musun bilmem ama Türkiye ne yapacağını senin patronlarına mı soracak?

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW111444-SIY/08-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bolton musun dalton musun bilmem ama Türkiye ne yapacağını senin patronlarına mı soracak? Trump'a sesleniyorum; bölücü hainlerin Kürt kökenli kardeşlerimizle en ufak ilgi ve alakaları kesinlikle yoktur" dedi. 08.01.2019 11: 14: 44 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Donald Trump, MHP, Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
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