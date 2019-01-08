MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Chp Fırat'ın Doğusuna Girmesine Hala Karşı Çıkıyorsa Koşa Koşa Gidip...
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IHAAW112615-SIY/08-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP Fırat'ın doğusuna girmesine hala karşı çıkıyorsa koşa koşa gidip teröristlerle etten duvar örmelidir" dedi.
IHAAW112615-SIY/08-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "CHP
Fırat'ın doğusuna girmesine hala karşı çıkıyorsa koşa koşa gidip teröristlerle etten duvar örmelidir" dedi. 08.01.2019 11: 26: 15 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:32 Kaynak: İHA
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