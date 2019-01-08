Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Chp Fırat'ın Doğusuna Girmesine Hala Karşı Çıkıyorsa Koşa Koşa Gidip...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Chp Fırat'ın Doğusuna Girmesine Hala Karşı Çıkıyorsa Koşa Koşa Gidip...

53 dakika önce

IHAAW112615-SIY/08-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP Fırat'ın doğusuna girmesine hala karşı çıkıyorsa koşa koşa gidip teröristlerle etten duvar örmelidir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW112615-SIY/08-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP Fırat'ın doğusuna girmesine hala karşı çıkıyorsa koşa koşa gidip teröristlerle etten duvar örmelidir" dedi. 08.01.2019 11: 26: 15 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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