MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Chp'li Bazı Kan Sulandırıcılar, Zavallı Bedbahtlar Sanırım Fazla Film...
51 dakika önce
IHAAW110316-SIY/15-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'li bazı kan sulandırıcılar, zavallı bedbahtlar sanırım fazla film izliyorlar.
IHAAW110316-SIY/15-01-2019
- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'li bazı kan sulandırıcılar, zavallı bedbahtlar sanırım fazla film izliyorlar. Manavdan aldığınız karpuzlar kabak çıktı. Hala uslanmadınız. MHP'yi yönetecek iç ve dış odaklar ne olmuş ne de olacaktır" dedi. 15.01.2019 11: 03: 16 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:09 Kaynak: İHA
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