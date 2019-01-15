MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Chp'li Bazı Kan Sulandırıcılar, Zavallı Bedbahtlar Sanırım Fazla Film...

IHAAW110316-SIY/15-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'li bazı kan sulandırıcılar, zavallı bedbahtlar sanırım fazla film izliyorlar.

IHAAW110316-SIY/15-01-2019



- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'li bazı kan sulandırıcılar, zavallı bedbahtlar sanırım fazla film izliyorlar. Manavdan aldığınız karpuzlar kabak çıktı. Hala uslanmadınız. MHP'yi yönetecek iç ve dış odaklar ne olmuş ne de olacaktır" dedi. 15.01.2019 11: 03: 16 TSI

NNNN - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Muhterem Nur ile Müslüm Filminin Yapımcısı Mustafa Uslu Canlı Yayında Birbirine Girdi

Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma

CHP'li Başkan Zafer Atabey, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun Kendisini Darp Ettiğini Söyledi

Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu