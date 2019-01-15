Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Chp'li Bazı Kan Sulandırıcılar, Zavallı Bedbahtlar Sanırım Fazla Film...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Chp'li Bazı Kan Sulandırıcılar, Zavallı Bedbahtlar Sanırım Fazla Film...

51 dakika önce

IHAAW110316-SIY/15-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'li bazı kan sulandırıcılar, zavallı bedbahtlar sanırım fazla film izliyorlar.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW110316-SIY/15-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'li bazı kan sulandırıcılar, zavallı bedbahtlar sanırım fazla film izliyorlar. Manavdan aldığınız karpuzlar kabak çıktı. Hala uslanmadınız. MHP'yi yönetecek iç ve dış odaklar ne olmuş ne de olacaktır" dedi. 15.01.2019 11: 03: 16 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Politika
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