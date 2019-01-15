Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Chp'liler Seçmen Kütüklerini Tanımıyorlarmış.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Chp'liler Seçmen Kütüklerini Tanımıyorlarmış.

43 dakika önce

IHAAW110811-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP'liler seçmen kütüklerini tanımıyorlarmış.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW110811-SIY/15-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP'liler seçmen kütüklerini tanımıyorlarmış. Buradaki maksat 31 Mart'ı sabote etmektir. CHP, Yüksek Seçim Kurulunu tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın" diye konuştu. 15.01.2019 11: 08: 11 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Politika
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