MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Chp'liler Seçmen Kütüklerini Tanımıyorlarmış.
43 dakika önce
IHAAW110811-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP'liler seçmen kütüklerini tanımıyorlarmış.
IHAAW110811-SIY/15-01-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP'liler seçmen kütüklerini tanımıyorlarmış. Buradaki maksat 31 Mart'ı sabote etmektir. CHP, Yüksek Seçim Kurulunu tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın" diye konuştu. 15.01.2019 11: 08: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:14 Kaynak: İHA
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