Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, " CHP'sinden İp'ine, Hdp'sinden PKK ve Fetö'süne Kadar Kim Türkiye'nin...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, " CHP'sinden İp'ine, Hdp'sinden PKK ve Fetö'süne Kadar Kim Türkiye'nin...

1 saat önce

IHAAW110411-SIY/08-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, " CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW110411-SIY/08-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, " CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir. Hiç kimse şansını fazla zorlamasın. Herkes ayağını denk alsın" dedi. 08.01.2019 11: 04: 11 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

PKK, Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Politika
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