Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşmeye İlişkin, "Bizden Talep Gitmesi...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşmeye İlişkin, "Bizden Talep Gitmesi...

2 saat önce

IHAAW131845-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin, "Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşmeye İlişkin,
IHAAW131845-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin, "Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz" dedi. 17.01.2019 13: 18: 45 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

MHP, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika
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