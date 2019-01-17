MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşmeye İlişkin, "Bizden Talep Gitmesi...
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IHAAW131845-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin, "Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz" dedi.
IHAAW131845-SIY/17-01-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin, "Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz" dedi. 17.01.2019 13: 18: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:24 Kaynak: İHA
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