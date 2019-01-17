MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Biz Gerekli Konuşmayı Yaptık,...
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IHAAW132722-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Biz gerekli konuşmayı yaptık, konu kapandı" ifadelerine ilişkin, "Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz" dedi.
IHAAW132722-SIY/17-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, Cumhurbaşkanı
Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın "Biz gerekli konuşmayı yaptık, konu kapandı" ifadelerine ilişkin, " Trump
'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz" dedi. 17.01.2019 13: 27: 22 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:33 Kaynak: İHA
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