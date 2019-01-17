Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Biz Gerekli Konuşmayı Yaptık,...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Biz Gerekli Konuşmayı Yaptık,...

1 saat önce

IHAAW132722-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Biz gerekli konuşmayı yaptık, konu kapandı" ifadelerine ilişkin, "Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın
IHAAW132722-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Biz gerekli konuşmayı yaptık, konu kapandı" ifadelerine ilişkin, " Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz" dedi. 17.01.2019 13: 27: 22 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

MHP, İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli, Politika
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