MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Dava Adamı Ayıp Arayan Bir Fıtrata Sahip Olamaz. Mert Olacağız, Adam...
26 dakika önce
IHAAW130357-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Dava adamı ayıp arayan bir fıtrata sahip olamaz. Mert olacağız, adam gibi olacağız. Boş tribünlere oynamayacağız" dedi.
IHAAW130357-SIY/17-01-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Dava adamı ayıp arayan bir fıtrata sahip olamaz. Mert olacağız, adam gibi olacağız. Boş tribünlere oynamayacağız" dedi. 17.01.2019 13: 03: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:09 Kaynak: İHA
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