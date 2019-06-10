MHP lideri Devlet Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta,...
7 saat önce
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kast edilmektedir.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:05 Kaynak: İHA
lideri Devlet Bahçeli
: " Doğu Akdeniz
'de açıkça Türkiye
'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kast edilmektedir. Rum Yönetiminin, Fatih
Sondaj Gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir. Kıbrıs
Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir." - ANKARA
İzlanda havaalanından resmi açıklama geldi: Türkiye 1 saat 20 dakikada çıktı
MHP Lideri Bahçeli'den İsmail Küçükkaya için dikkat çeken sözler: Programı izlemeyeceğim
Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang kendini savundu!
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Kaftancıoğlu'na yanıt: Ben domuz yiyerek büyümedim