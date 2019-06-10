Son Dakika Haberleri: MHP lideri Devlet Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta,...
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MHP lideri Devlet Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta,...

7 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kast edilmektedir.

MHP lideri Devlet Bahçeli:
MHP lideri Devlet Bahçeli: " Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kast edilmektedir. Rum Yönetiminin, Fatih Sondaj Gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir. Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:05 Kaynak: İHA
MHP, Türkiye, Devlet Bahçeli, Doğu Akdeniz, Politika
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