Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Ege'de Sabrımızı Zorlayan Yunanistan Yönetimi Gün Gelecek İnsanlık...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Ege'de Sabrımızı Zorlayan Yunanistan Yönetimi Gün Gelecek İnsanlık...

53 dakika önce

IHAAW112604-SIY/08-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ege'de sabrımızı zorlayan Yunanistan yönetimi gün gelecek insanlık vicdanı önünde ağır bedeller ödeyecektir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW112604-SIY/08-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, " Ege'de sabrımızı zorlayan Yunanistan yönetimi gün gelecek insanlık vicdanı önünde ağır bedeller ödeyecektir" dedi. 08.01.2019 11: 26: 04 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

MHP, Yunanistan, Devlet Bahçeli, Ege, Politika
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