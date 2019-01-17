MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Esad Rejiminin Akıbeti, Yeni Anayasanın Ne Zaman Yazılacağı Meçhuldür.
13 dakika önce
IHAAW131147-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Esad rejiminin akıbeti, yeni anayasanın ne zaman yazılacağı meçhuldür.
IHAAW131147-SIY/17-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Esad rejiminin akıbeti, yeni anayasanın ne zaman yazılacağı meçhuldür. Güvenli bölge tanımıyla kastedilen nedir? Rusya
bu işin neresinde?" dedi. 17.01.2019 13: 11: 47 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:17 Kaynak: İHA
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