MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusu Hainlerden Temizlenmedikten Sonra Vatan Tehlikededir"...
1 saat önce
IHAAW143053-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir" dedi.
IHAAW143053-SIY/24-01-2019
- MHP
Lideri Devlet Bahçeli
, " Fırat
'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir" dedi. 24.01.2019 14: 30: 53 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:36 Kaynak: İHA
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