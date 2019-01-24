Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusu Hainlerden Temizlenmedikten Sonra Vatan Tehlikededir"...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusu Hainlerden Temizlenmedikten Sonra Vatan Tehlikededir"...

1 saat önce

IHAAW143053-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW143053-SIY/24-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, " Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir" dedi. 24.01.2019 14: 30: 53 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

Politika
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