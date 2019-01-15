Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Fıratın Doğusunda Şuan Çiçek Böcek mi Toplanıyor, Fitne Fesat mı...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Fıratın Doğusunda Şuan Çiçek Böcek mi Toplanıyor, Fitne Fesat mı...

36 dakika önce

IHAAW111347-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Fıratın doğusunda şuan çiçek böcek mi toplanıyor, fitne fesat mı toplanıyor" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW111347-SIY/15-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Fıratın doğusunda şuan çiçek böcek mi toplanıyor, fitne fesat mı toplanıyor" dedi. 15.01.2019 11: 13: 47 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

Politika
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