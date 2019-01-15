MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Fıratın Doğusunda Şuan Çiçek Böcek mi Toplanıyor, Fitne Fesat mı...
36 dakika önce
IHAAW111347-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Fıratın doğusunda şuan çiçek böcek mi toplanıyor, fitne fesat mı toplanıyor" dedi.
IHAAW111347-SIY/15-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Fıratın doğusunda şuan çiçek böcek mi toplanıyor, fitne fesat mı toplanıyor" dedi. 15.01.2019 11: 13: 47 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:19 Kaynak: İHA
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