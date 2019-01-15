MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Gafiller Önce Kimlerin Kuklası, Kuluçkası Olduğunu Söylesinler de...

IHAAW110434-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gafiller önce kimlerin kuklası, kuluçkası olduğunu söylesinler de gereğini yapalım. Tutsak alınmışlar haberleri yok. Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar" dedi.

IHAAW110434-SIY/15-01-2019



- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gafiller önce kimlerin kuklası, kuluçkası olduğunu söylesinler de gereğini yapalım. Tutsak alınmışlar haberleri yok. Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar" dedi. 15.01.2019 11: 04: 34 TSI

NNNN - ANKARA

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