Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Gafiller Önce Kimlerin Kuklası, Kuluçkası Olduğunu Söylesinler de...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Gafiller Önce Kimlerin Kuklası, Kuluçkası Olduğunu Söylesinler de...

50 dakika önce

IHAAW110434-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gafiller önce kimlerin kuklası, kuluçkası olduğunu söylesinler de gereğini yapalım. Tutsak alınmışlar haberleri yok. Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW110434-SIY/15-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gafiller önce kimlerin kuklası, kuluçkası olduğunu söylesinler de gereğini yapalım. Tutsak alınmışlar haberleri yok. Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar" dedi. 15.01.2019 11: 04: 34 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Politika
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