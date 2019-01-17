Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Güvenli Bölge Pkk/ypg'den Arındırılmış Bölge Demektir" Dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Güvenli Bölge Pkk/ypg'den Arındırılmış Bölge Demektir" Dedi.

2 saat önce

IHAAW131901-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Güvenli bölge PKK/YPG'den arındırılmış bölge demektir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW131901-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Güvenli bölge PKK/YPG'den arındırılmış bölge demektir" dedi. 17.01.2019 13: 19: 01 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

MHP, PKK, Devlet Bahçeli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına MHP'li Yöneticiden Çözüm Önerisi: 'İstifa Etmem Gerekir mi' Diye YSK'ya Başvursun

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:31:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Güvenli Bölge Pkk/ypg'den Arındırılmış Bölge Demektir" Dedi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]