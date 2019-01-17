MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Güvenli Bölge Pkk/ypg'den Arındırılmış Bölge Demektir" Dedi.
2 saat önce
IHAAW131901-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Güvenli bölge PKK/YPG'den arındırılmış bölge demektir" dedi.
IHAAW131901-SIY/17-01-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Güvenli bölge PKK/YPG'den arındırılmış bölge demektir" dedi. 17.01.2019 13: 19: 01 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:24 Kaynak: İHA
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