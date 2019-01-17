MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Güzel Bir Propaganda Süreci Yaşayacağız. Sürprizler Olabilir" Dedi.
1 saat önce
IHAAW132755-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Güzel bir propaganda süreci yaşayacağız. Sürprizler olabilir" dedi.
IHAAW132755-SIY/17-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Güzel bir propaganda süreci yaşayacağız. Sürprizler olabilir" dedi. 17.01.2019 13: 27: 55 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:33 Kaynak: İHA
AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği
Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına MHP'li Yöneticiden Çözüm Önerisi: 'İstifa Etmem Gerekir mi' Diye YSK'ya Başvursun
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı