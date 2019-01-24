MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Hayalet Seçmen Olduğunu İddia Edenler Beyhude Yere Çırpınmasın.
1 saat önce
IHAAW144218-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Hayalet seçmen olduğunu iddia edenler beyhude yere çırpınmasın.
IHAAW144218-SIY/24-01-2019
- MHP
Lideri Devlet Bahçeli
, "Hayalet seçmen olduğunu iddia edenler beyhude yere çırpınmasın. Alayının oyununu yıkacağız" dedi. 24.01.2019 14: 42: 18 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
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