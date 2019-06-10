MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı...
7 saat önce
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provokatörlüktür.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:53 Kaynak: İHA
lideri Devlet Bahçeli
: "Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provokatörlüktür. İzlanda
'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum." - ANKARA
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