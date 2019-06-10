Son Dakika Haberleri: MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı...
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MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı...

7 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provokatörlüktür.

MHP lideri Devlet Bahçeli:
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provokatörlüktür. İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:53 Kaynak: İHA
MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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MHP Lideri Bahçeli'den İsmail Küçükkaya için dikkat çeken sözler: Programı izlemeyeceğim İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Kaftancıoğlu'na yanıt: Ben domuz yiyerek büyümedim Havalimanındaki VIP olayında İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum

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