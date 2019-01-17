MHP Lideri Devlet Bahçeli, İl Başkanlarına Hitaben, "31 Mart 2019'da Düşman Sevindirmeyiniz,...
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IHAAW130000-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, il başkanlarına hitaben, "31 Mart 2019'da düşman sevindirmeyiniz, zilleti güldürmeyiniz" dedi.
IHAAW130000-SIY/17-01-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli, il başkanlarına hitaben, "31 Mart 2019'da düşman sevindirmeyiniz, zilleti güldürmeyiniz" dedi. 17.01.2019 13: 00: 00 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:05 Kaynak: İHA
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