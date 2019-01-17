Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, İl Başkanlarına Hitaben, "31 Mart 2019'da Düşman Sevindirmeyiniz,...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İl Başkanlarına Hitaben, "31 Mart 2019'da Düşman Sevindirmeyiniz,...

32 dakika önce

IHAAW130000-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, il başkanlarına hitaben, "31 Mart 2019'da düşman sevindirmeyiniz, zilleti güldürmeyiniz" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İl Başkanlarına Hitaben,
IHAAW130000-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, il başkanlarına hitaben, "31 Mart 2019'da düşman sevindirmeyiniz, zilleti güldürmeyiniz" dedi. 17.01.2019 13: 00: 00 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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