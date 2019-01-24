Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İlla Bir Tercih Yapılacak Denilirse On Defa, Bin Defa, On Bin Defa Beka...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İlla Bir Tercih Yapılacak Denilirse On Defa, Bin Defa, On Bin Defa Beka...

1 saat önce

IHAAW143925-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İlla bir tercih yapılacak denilirse on defa, bin defa, on bin defa beka diyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW143925-SIY/24-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İlla bir tercih yapılacak denilirse on defa, bin defa, on bin defa beka diyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum" dedi. 24.01.2019 14: 39: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:45 Kaynak: İHA

Politika
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