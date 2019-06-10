Son Dakika Haberleri: MHP lideri Devlet Bahçeli: "İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri...
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MHP lideri Devlet Bahçeli: "İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri...

7 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli: "İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran'da sandıkta verilecektir.

MHP lideri Devlet Bahçeli:
MHP lideri Devlet Bahçeli: "İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran'da sandıkta verilecektir. Bunların, yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle mağlubiyet yaşayacakları günler çok yakındır. El mi yaman İstanbul mu yaman anlayacaklardır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08 Kaynak: İHA
MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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