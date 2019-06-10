MHP lideri Devlet Bahçeli: "İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri...
7 saat önce
MHP lideri Devlet Bahçeli: "İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran'da sandıkta verilecektir.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08 Kaynak: İHA
lideri Devlet Bahçeli
: "İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran'da sandıkta verilecektir. Bunların, yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle mağlubiyet yaşayacakları günler çok yakındır. El mi yaman İstanbul
mu yaman anlayacaklardır." - ANKARA
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