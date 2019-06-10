Son Dakika Haberleri: MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir.
Son Dakika Politika Haber

MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir.

7 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir.

MHP lideri Devlet Bahçeli:
MHP lideri Devlet Bahçeli: " İzlanda'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi, eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:53 Kaynak: İHA
MHP, Devlet Bahçeli, İzlanda, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burak Yılmaz: Emre abi iyi ki fırçayı görmedin A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Biz büyük milletiz küçük işlerle uğraşmayız Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Kaftancıoğlu'na yanıt: Ben domuz yiyerek büyümedim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:16:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]