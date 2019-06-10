MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir.
7 saat önce
MHP lideri Devlet Bahçeli: "İzlanda'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:53 Kaynak: İHA
lideri Devlet Bahçeli
: " İzlanda
'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol
Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi, eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur." - ANKARA
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