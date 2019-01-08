Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kalemini Kalaşnikof Gibi Kullananların, Gazete Köşelerinde Saatli...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kalemini Kalaşnikof Gibi Kullananların, Gazete Köşelerinde Saatli...

1 saat önce

IHAAW104947-SIY/08-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kalemini kalaşnikof gibi kullananların, gazete köşelerinde saatli bombaya çevirenlerin, yalan üzerine ikbal ve istikbal tasarımı yapanların özgürlükten tantanasına inanan varsa buyursun inansın ama biz bunlara inanmayacağız.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW104947-SIY/08-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kalemini kalaşnikof gibi kullananların, gazete köşelerinde saatli bombaya çevirenlerin, yalan üzerine ikbal ve istikbal tasarımı yapanların özgürlükten tantanasına inanan varsa buyursun inansın ama biz bunlara inanmayacağız. Türk milleti de bunlara kanmayacaktır" dedi. 08.01.2019 10: 49: 47 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:55 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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