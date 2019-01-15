MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kavgamız Zilletledir.
58 dakika önce
IHAAW105935-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kavgamız zilletledir.
IHAAW105935-SIY/15-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Kavgamız zilletledir. Yarım asırlık mazimizle Türkiye
'nin geleceğine talibiz. Cumhur ittifakının yaşaması hususunda sözümüz senettir" dedi. 15.01.2019 10: 59: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:05 Kaynak: İHA
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