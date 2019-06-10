Son Dakika Haberleri: MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve...
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MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve...

7 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır.

MHP lideri Devlet Bahçeli:
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:04 Kaynak: İHA
Türkiye, MHP, Kıbrıs, Devlet Bahçeli, Politika
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