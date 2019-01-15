Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kimin Ne Uydurduğunun Kıymeti Yoktur.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kimin Ne Uydurduğunun Kıymeti Yoktur.

54 dakika önce

IHAAW110132-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kimin ne uydurduğunun kıymeti yoktur.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW110132-SIY/15-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kimin ne uydurduğunun kıymeti yoktur. Gocunan varsa şu kış kıyamette gocuk giysin. İyi gelir" dedi. 15.01.2019 11: 01: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:07 Kaynak: İHA

Politika
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