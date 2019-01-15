MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kimin Ne Uydurduğunun Kıymeti Yoktur.
54 dakika önce
IHAAW110132-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kimin ne uydurduğunun kıymeti yoktur.
IHAAW110132-SIY/15-01-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kimin ne uydurduğunun kıymeti yoktur. Gocunan varsa şu kış kıyamette gocuk giysin. İyi gelir" dedi. 15.01.2019 11: 01: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:07 Kaynak: İHA
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