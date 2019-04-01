MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kürt Kökenli Kardeşlerimizden Onurlu Duruşlarından Dolayı Teşekkür...
1 saat önce
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimizden onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimizden onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:20 Kaynak: İHA
MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması
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