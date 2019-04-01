Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kürt Kökenli Kardeşlerimizden Onurlu Duruşlarından Dolayı Teşekkür...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kürt Kökenli Kardeşlerimizden Onurlu Duruşlarından Dolayı Teşekkür...

1 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimizden onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimizden onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:20 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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