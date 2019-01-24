Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kürt Ne Kadar Kürt'se, Biz de O Kadar Kürt'üz. Biz Ne Kadar Türk'sek,...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kürt Ne Kadar Kürt'se, Biz de O Kadar Kürt'üz. Biz Ne Kadar Türk'sek,...

1 saat önce

IHAAW143559-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kürt ne kadar Kürt'se, biz de o kadar Kürt'üz. Biz ne kadar Türk'sek, Kürt de o kadar Türk'dür" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW143559-SIY/24-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kürt ne kadar Kürt'se, biz de o kadar Kürt'üz. Biz ne kadar Türk'sek, Kürt de o kadar Türk'dür" dedi. 24.01.2019 14: 35: 59 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

Politika
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