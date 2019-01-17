MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Mahalli İdareler Seçiminde İç ve Dış Mihraklara Bir Ders ve Altından...
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IHAAW125417-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Mahalli idareler seçiminde iç ve dış mihraklara bir ders ve altından kalkamayacakları bir cevabın verilmesini istiyoruz" dedi.
IHAAW125417-SIY/17-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Mahalli idareler seçiminde iç ve dış mihraklara bir ders ve altından kalkamayacakları bir cevabın verilmesini istiyoruz" dedi. 17.01.2019 12: 54: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:00 Kaynak: İHA
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