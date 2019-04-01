Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Merkezi Yönetimlerle Yerel Yönetimler Arasında Herhangi Bir Çatışma...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Merkezi Yönetimlerle Yerel Yönetimler Arasında Herhangi Bir Çatışma...

1 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Merkezi yönetimlerle yerel yönetimler arasında herhangi bir çatışma yaşanmayacaktır" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Merkezi yönetimlerle yerel yönetimler arasında herhangi bir çatışma yaşanmayacaktır" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:19 Kaynak: İHA

MHP, Politika
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