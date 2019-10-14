Son Dakika Haberleri: Mhp lideri devlet bahçeli, mesaiye başladı
Son Dakika Güncel Mhp lideri devlet bahçeli, mesaiye başladı

Mhp lideri devlet bahçeli, mesaiye başladı

5 dakika önce

ANKARA'da üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezinde mesaisine başladı.

Mhp lideri devlet bahçeli, mesaiye başladı, System.String[]

ANKARA'da üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezinde mesaisine başladı.

Geçen 23 Eylül'den bu yana üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin genel merkezine geldi. Bahçeli'yi bina girişinde çok sayıda partili karşıladı. Parti genel merkezinin önünde dev Türk bayrağı açan ülkücüler, 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' şeklinde slogan attı. Binaya girdikten sonra içerideki balkondan partilileri selamlayan Bahçeli, daha sonra alkışlar eşliğinde makam odasına geçti.

Bahçeli, geçen 23 Eylül'de rahatsızlığı nedeniyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurmuş, aynı gün taburcu edilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Bahçeli'nin gelişi

-Bahçeli'nin partililerini selamlaması

-Ülkücülerin sloganı

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,


Devlet Bahçeli, Ankara, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:26 Kaynak: DHA
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