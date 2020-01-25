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MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak,...
6 saat önce
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:07 Kaynak: İHA
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" dedi. - ANKARA
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