MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak,... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak,... - Son Dakika

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak,...

6 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz.

MHP lideri Devlet Bahçeli,

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" dedi. - ANKARA

Devlet Bahçeli, Deprem, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:07 Kaynak: İHA
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