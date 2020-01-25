MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" dedi. - ANKARA