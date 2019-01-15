Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Mhp'yi Havlu Atmış Gibi Göstermek Nasıl Bir Ahlaksızlıktır?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Mhp'yi Havlu Atmış Gibi Göstermek Nasıl Bir Ahlaksızlıktır?

28 dakika önce

IHAAW111844-SIY/15-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "MHP'yi havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır?

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW111844-SIY/15-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "MHP'yi havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır? İftira atanlar Palu ailesinden çıkmış gibiler" dedi. 15.01.2019 11: 18: 44 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Politika
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