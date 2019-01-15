MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Mhp'yi Havlu Atmış Gibi Göstermek Nasıl Bir Ahlaksızlıktır?
28 dakika önce
IHAAW111844-SIY/15-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "MHP'yi havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır?
IHAAW111844-SIY/15-01-2019
- MHP
Lideri Devlet Bahçeli
, "MHP'yi havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır? İftira atanlar Palu
ailesinden çıkmış gibiler" dedi. 15.01.2019 11: 18: 44 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:24 Kaynak: İHA
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