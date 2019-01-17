MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Önümüzdeki Günlerde Geriye Kalan 220 Belediye Başkan Adayımızı...
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IHAAW125710-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Önümüzdeki günlerde geriye kalan 220 belediye başkan adayımızı açıklayacağız" dedi.
IHAAW125710-SIY/17-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Önümüzdeki günlerde geriye kalan 220 belediye başkan adayımızı açıklayacağız" dedi. 17.01.2019 12: 57: 10 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:03 Kaynak: İHA
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