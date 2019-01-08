Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Ruh Sağlığı Yasasına İhtiyaç Olduğunu Düşünüyoruz.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Ruh Sağlığı Yasasına İhtiyaç Olduğunu Düşünüyoruz.

1 saat önce

IHAAW105231-SIY/08-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW105231-SIY/08-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Teklifimizin yasalaşmasının arzu ediyoruz" dedi. 08.01.2019 10: 52: 31 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Politika
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