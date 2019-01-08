MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Ruh Sağlığı Yasasına İhtiyaç Olduğunu Düşünüyoruz.
1 saat önce
IHAAW105231-SIY/08-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
IHAAW105231-SIY/08-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Teklifimizin yasalaşmasının arzu ediyoruz" dedi. 08.01.2019 10: 52: 31 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:58 Kaynak: İHA
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