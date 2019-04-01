MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Seçim Sonuçlarını Kim Nasıl Yorumlarsa Yorumlasın Cumhur İttifakı'nın...
45 dakika önce
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhur İttifakı'nın kararlı, inançlı şekilde yola devam edeceğini herkes bilmelidir.
MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhur İttifakı'nın kararlı, inançlı şekilde yola devam edeceğini herkes bilmelidir." dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:23 Kaynak: İHA
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