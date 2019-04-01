Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Seçim Sonuçlarını Kim Nasıl Yorumlarsa Yorumlasın Cumhur İttifakı'nın...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Seçim Sonuçlarını Kim Nasıl Yorumlarsa Yorumlasın Cumhur İttifakı'nın...

45 dakika önce

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhur İttifakı'nın kararlı, inançlı şekilde yola devam edeceğini herkes bilmelidir.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhur İttifakı'nın kararlı, inançlı şekilde yola devam edeceğini herkes bilmelidir." dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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