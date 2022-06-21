Osmaniye'de yakınları tarafından sınava gireceği Osmaniye Anadolu Lisesi'ne bırakılan Ayşe Sabancanlı, salon girişindeki kontrolde kimliğinin yanında olmadığı fark edilince alınmadı. Ağlamaya başlayan Sabancalı'ya polisler, öğretmenler ve diğer veliler, yardım için seferber oldu.
Okul giriş kapısındaki görevli polisler sakinleştirmeye çalıştıkları genç kıza 'annen-baban nerede' diye sordu. Ayşe Sabancalı'nın 'ikisi de vefat etti' demesi üzerine duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşı döken genç kız, aile yakınlarının numarasını polis ekiplerine söyledi.
Yakınları genç kızın otomobilde unuttuğu kimliğini getirdi. Ve Ayşe Sabancalı sınava girebildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada genç kızın videosunu izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Genç kız başarılı geçen sınavdan sonra başta polisler olmak üzere herkese teşekkür etti.
Pazar günü yaşanan olayın ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla harekete geçen Osmaniye Vakfı, Ayşe Sabancalı'nın tüm eğitim masraflarının kendileri tarafından karşılanacağını duyurdu.
Osmaniye Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Osmaniye'de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › MHP lideri Devlet Bahçeli, sınav öncesi kimliğini unutan ve polise verdiği cevapla yürek parçalayan Ayşe için harekete geçti - Son Dakika