MHP lideri Devlet Bahçeli, sınav öncesi kimliğini unutan ve polise verdiği cevapla yürek parçalayan Ayşe için harekete geçti - Son Dakika
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MHP lideri Devlet Bahçeli, sınav öncesi kimliğini unutan ve polise verdiği cevapla yürek parçalayan Ayşe için harekete geçti

21.06.2022 10:45

Osmaniye'de YKS'ye girerken kimliğini unuttuğu için ağlamaya başlayan ve polisin "Anne ve baban nerede?" sorusuna verdiği "İkisi de vefat etti" cevabıyla yürek parçalayan Ayşe Sabancanlı için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli devreye girdi. Osmaniye Vakfı, Bahçeli'nin talimatıyla Sabancanlı'nın eğitim masraflarını üstleneceğini açıkladı.

Osmaniye'de yakınları tarafından sınava gireceği Osmaniye Anadolu Lisesi'ne bırakılan Ayşe Sabancanlı, salon girişindeki kontrolde kimliğinin yanında olmadığı fark edilince alınmadı. Ağlamaya başlayan Sabancalı'ya polisler, öğretmenler ve diğer veliler, yardım için seferber oldu.

"ANNEM VE BABAM VEFAT ETTİ"

Okul giriş kapısındaki görevli polisler sakinleştirmeye çalıştıkları genç kıza 'annen-baban nerede' diye sordu. Ayşe Sabancalı'nın 'ikisi de vefat etti' demesi üzerine duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşı döken genç kız, aile yakınlarının numarasını polis ekiplerine söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Yakınları genç kızın otomobilde unuttuğu kimliğini getirdi. Ve Ayşe Sabancalı sınava girebildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada genç kızın videosunu izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Genç kız başarılı geçen sınavdan sonra başta polisler olmak üzere herkese teşekkür etti.

MHP LİDERİ BAHÇELİ DEVREYE GİRDİ

Pazar günü yaşanan olayın ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla harekete geçen Osmaniye Vakfı, Ayşe Sabancalı'nın tüm eğitim masraflarının kendileri tarafından karşılanacağını duyurdu.

OSMANİYE VAKFI TÜM EĞİTİM MASRAFLARINI ÜSTLENDİ

Osmaniye Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Osmaniye'de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP lideri Devlet Bahçeli, sınav öncesi kimliğini unutan ve polise verdiği cevapla yürek parçalayan Ayşe için harekete geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli, sınav öncesi kimliğini unutan ve polise verdiği cevapla yürek parçalayan Ayşe için harekete geçti - Son Dakika
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