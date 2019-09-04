Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sivas Kongresi'nde milli onur galip geldi.
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MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sivas Kongresi'nde milli onur galip geldi.

6 saat önce

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sivas Kongresi'nde milli onur galip geldi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli:

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sivas Kongresi'nde milli onur galip geldi. Manda ve himaye arzusu püskürtüldü. Çok şükür istiklal sancağı altında toplanmanın cesaretiyle uzun, meşakkatli ve muzaffer bir rota çizildi. Ne var ki, Sivas Kongresi'nde yeşeren manda ve himaye damarı bugünkü CHP'de aynısıyla yaşıyor." - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:29 Kaynak: İHA
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