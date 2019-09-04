MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sivas Kongresi'nde milli onur galip geldi.
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MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sivas Kongresi'nde milli onur galip geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:29 Kaynak: İHA
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sivas Kongresi'nde milli onur galip geldi. Manda ve himaye arzusu püskürtüldü. Çok şükür istiklal sancağı altında toplanmanın cesaretiyle uzun, meşakkatli ve muzaffer bir rota çizildi. Ne var ki, Sivas Kongresi'nde yeşeren manda ve himaye damarı bugünkü CHP'de aynısıyla yaşıyor." - ANKARA
Siyasilerden, sosyal medyada Sivas Kongresi paylaşımları Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na Diyarbakır eleştirisi: Terörü lanetleseydi Kürt İdris'in, Bülent Ersoy'un "Silahını ver" teklifine verdiği efsane yanıt Erdoğan'ın videosunu paylaştığı fenomen, suskunluğunu bozdu