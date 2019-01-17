MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Siyaset Canbazları Bırakın Yalan ve Riya ile Oyalansınlar.
49 dakika önce
IHAAW124814-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Siyaset canbazları bırakın yalan ve riya ile oyalansınlar.
IHAAW124814-SIY/17-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Siyaset
canbazları bırakın yalan ve riya ile oyalansınlar. Biz işimize bakalım, var gücümüzle çalışalım. Dedikoduyla geçirecek zaman yoktur" dedi. 17.01.2019 12: 48: 14 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:54 Kaynak: İHA
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