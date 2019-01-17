Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Siyaset Canbazları Bırakın Yalan ve Riya ile Oyalansınlar.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Siyaset Canbazları Bırakın Yalan ve Riya ile Oyalansınlar.

49 dakika önce

IHAAW124814-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Siyaset canbazları bırakın yalan ve riya ile oyalansınlar.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW124814-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Siyaset canbazları bırakın yalan ve riya ile oyalansınlar. Biz işimize bakalım, var gücümüzle çalışalım. Dedikoduyla geçirecek zaman yoktur" dedi. 17.01.2019 12: 48: 14 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Siyaset, Politika
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