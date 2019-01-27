MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı...
22 dakika önce
IHAAW143525-SIY/27-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki ofisinde ziyaret ediyor.
IHAAW143525-SIY/27-01-2019
- MHP
Lideri Devlet Bahçeli
, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ı Kavacık'taki ofisinde ziyaret ediyor. 27.01.2019 14: 35: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
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