Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı...

22 dakika önce

IHAAW143525-SIY/27-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki ofisinde ziyaret ediyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..., System.String[]
IHAAW143525-SIY/27-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki ofisinde ziyaret ediyor. 27.01.2019 14: 35: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Devlet Bahçeli, İstanbul, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Torbacı, Uyuşturucuyu Saklamak İçin Kanepeye Özel Bölme Yaptırmış Kasımpaşa, Lider Başakşehir'e Konuk Olacak

Konunun Uzmanı Uyardı: Çok Para Harcıyorsanız Psikolojik Rahatsızlığınız Olabilir Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 15:03:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]