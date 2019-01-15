MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Trump'ın Mesajini Paylaştığı Günden İtibaren Müttefiklik Yoğun Bakıma...
10 dakika önce
IHAAW113139-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "Trump'ın mesajini paylaştığı günden itibaren müttefiklik yoğun bakıma alınmış demektir" dedi.
IHAAW113139-SIY/15-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, " Trump
'ın mesajini paylaştığı günden itibaren müttefiklik yoğun bakıma alınmış demektir" dedi. 15.01.2019 11: 31: 39 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:37 Kaynak: İHA
Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
CHP'li Başkan Zafer Atabey, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun Kendisini Darp Ettiğini Söyledi
Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu
Akşener'in Önünde Ülkücü İşareti Yapan Başkan Adayı, Kendinden Geçti