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MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının,...
6 saat önce
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:48 Kaynak: İHA
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Türk milleti İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak'tan yanadır ve doğrudur." - ANKARA
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